В Казани открыли мемориальную доску Кияму Абрамову

Она установлена на фасаде дома, где раньше жил государственный деятель

Фото: взято с сайта gossov.tatarstan.ru

В День республики в Казани открыли мемориальную доску председателю Совета народных комиссаров ТАССР в 1930—1937 годах Кияметдину Абрамову. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Доска установлена на доме по улице Карла Маркса, где Абрамов жил в 1933—1937 годах.



Участие в церемонии приняли председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, заместитель председателя парламента Марат Ахметов и секретарь Госсовета Лилия Маврина.



— В нем был заложен талант и высокие организаторские способности. Со словами благодарности мы вспоминаем его вклад и вклад выдающихся сынов Татарстана в развитие сегодняшнего Татарстана, — отметил Мухаметшин.

Елизавета Пуншева