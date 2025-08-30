«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют последний матч «предсезонки» в Нижнекамске

Игра начнется в 15:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» и «Ак Барс» проведут последний матч в рамках предсезонной подготовки. Игра стартует в Нижнекамске в 15:00 по московскому времени.

Перед матчем «Нефтехимик» организует презентацию команды для болельщиков. «Ак Барс» пока не сообщал о желании провести встречу с поклонниками до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч в Нижнекамске в прямом эфире можно будет посмотреть в соцсетях команд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках предсезонной подготовки «Ак Барс» провел шесть встреч, на его счету четыре победы и два поражения. Во вторник, 26 августа, команда Анвара Гатиятулина крупно проиграла «Автомобилисту» (1:6).

«Нефтехимик» летом сыграл восемь матчей, в которых одержал две победы. При этом команда проиграла все шесть поединков против клубов КХЛ.

«Ак Барс» в августе обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 в рамках контрольной игры.

Зульфат Шафигуллин