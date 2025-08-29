Владимир Путин провел несколько структурных изменений в администрации президента
В частности, в составе АП появилось Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации главы страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Образовать в составе администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнёрству и сотрудничеству, — говорится в указе.
