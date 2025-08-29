В США заявили о начале процедуры закрытия USAID

Росс Воут возглавил процесс ликвидации агентства

Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится на стадии закрытия, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

— С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в Госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов, — написал Рубио в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту.

Еще в феврале администрация Трампа приостановила деятельность USAID, а в марте Марко Рубио, временно возглавлявший агентство, заявил, что правительство прекратило действие более 80% программ ведомства.

Напомним, что 25 января USAID приостановило финансирование ряда проектов по поддержке Украины после приказа сенатора Марко Рубио о временной заморозке большей части программ иностранной помощи. Согласно данным Госдепартамента США, Украина является крупнейшим получателем американской помощи по линии USAID, ей с 2021 по 2024 год направили $30,6 млрд, что составляет 21% всей международной помощи агентства.

Елизавета Пуншева