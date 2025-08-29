Суд в Татарстане взыскал полмиллиона рублей с виновника ДТП за эвакуацию пострадавшего

Водитель был признан виновным по статье 264 УК за нарушение правил дорожного движения, в результате чего погибли два и более человека

Фото: Реальное время

В Татарстане по иску Камского транспортного прокурора суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию ущерба в размере около полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка прокуратуры показала, что в мае 2024 года в Заинском районе 21-летний житель Самарской области стал причиной ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

Для эвакуации пострадавшего был задействован санитарный вертолет. Водитель был признан виновным по статье 264 УК за нарушение правил дорожного движения, в результате чего погибли два и более человека.

Камская транспортная прокуратура подала иск в суд о возмещении затрат на авиаперевозку пострадавшего, составивших более 450 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.



Анастасия Фартыгина