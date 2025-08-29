Татарстан определил размер гранта для улучшения жилья молодых ученых — 1,4 млн рублей

Постановление включает порядок предоставления грантов и состав межведомственной комиссии, которая будет определять победителей конкурса

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстан опубликовал проект постановления о предоставлении гранта в размере 1,375 млн рублей для улучшения жилищных условий молодых ученых в 2025 году. Это поможет привлечь специалистов в научные и образовательные организации республики.

Постановление включает порядок предоставления грантов и состав межведомственной комиссии, которая будет определять победителей конкурса. Минобразования рекомендовано учитывать это постановление при разработке мероприятий, направленных на создание комфортных условий для работы молодых ученых.

Контроль за реализацией программы будет осуществляться Академией наук Татарстана и Министерством по делам молодежи. Эти меры направлены на поддержку молодых специалистов и улучшение их жизненных условий в республике.



Анастасия Фартыгина