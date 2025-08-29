Forbes отметил ЗЕНИТ Private Banking в рейтинге топ-17 лучших банков РФ для миллионеров
ЗЕНИТ Private Banking занял стабильную позицию в рейтинге благодаря актуальным финансовым услугам и индивидуальному подходу к каждому клиенту
ЗЕНИТ Private Banking вошёл в топ-17 банков в сегменте private banking 2025 года. Ежегодный рейтинг составлен журналом Forbes, подробнее читайте по ссылке.
ЗЕНИТ Private Banking занял стабильную позицию в рейтинге благодаря актуальным финансовым услугам и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Наряду с классическими инструментами, в банке широко представлены возможности инвестиционных стратегий, доверительного управления, исламского банкинга, а также lifestyle-решения для самых изысканных запросов клиентов.
«Руководствуясь стратегией — приумножение капитала для трёх поколений семьи клиента, команда ЗЕНИТ Private Banking всегда стремится к достижению наилучших решений для наших клиентов. Мы вкладываем сердце и душу в каждую деталь, чтобы обеспечить надежное будущее для всей семьи, превращая финансовые цели в результаты», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.
Справка
*Private Banking — приватный банкинг
* lifestyle-решения — решения для образа жизни
