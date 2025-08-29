В Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на пожары

Пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам

За минувшие сутки, 28 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 12 раз выезжали на тушение пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам и 10 раз — для взаимодействия с другими службами. Восемь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Анастасия Фартыгина