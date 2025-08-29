Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на пожары

09:18, 29.08.2025

Пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам

В Татарстане за сутки пожарные 12 раз выезжали на пожары
Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

За минувшие сутки, 28 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 12 раз выезжали на тушение пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам и 10 раз — для взаимодействия с другими службами. Восемь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также