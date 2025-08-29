Скончался российский композитор Родион Щедрин

Его балеты, такие как «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», а также оперы «Не только любовь» и «Мертвые души» были поставлены в Большом театре

Русский композитор Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет в ночь на 29 августа. Об этом сообщил Мариинский театр.

Щедрин оставил значительное наследие в мире музыки, его балеты, такие как «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», а также оперы «Не только любовь», «Боярыня Морозова» и «Мертвые души» были поставлены в Большом театре и других ведущих театрах страны.

Композитор был женат на знаменитой балерине Майе Плесецкой, которая скончалась в 2015 году.

Анастасия Фартыгина