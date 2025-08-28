Новости экономики

23:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доходы российского бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей

21:53, 28.08.2025

Динамика ВВП осталась положительной

Доходы российского бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В России динамика ВВП осталась положительной, рост составил 1,2%, сообщил на заседании председатель правительства страны Михаил Мишустин.

На заседании обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие. Правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции.

взято с сайта government.ru

Главное:

  • Динамика ВВП осталась положительной. Рост составил 1,2%.
  • Доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения.
  • Продолжает меняться структура поступлений. На долю ненефтегазовых доходов пришлось порядка 73%. Расширяется роль тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья.
  • С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП.
  • Расходы увеличились на 1,4 трлн рублей.
  • Показатель исполнения бюджета — самый высокий за последние пять лет.

— Больше ресурсов было выделено на развитие значимых в нашей стране для граждан направлений — образование, культуру, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, а также — на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, — отметил Михаил Мишустин.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть645.8
  • Нижнекамскнефтехим88.9
  • Казаньоргсинтез76
  • КАМАЗ93.5
  • Нижнекамскшина44.25
  • Таттелеком0.651