Доходы российского бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей
Динамика ВВП осталась положительной
В России динамика ВВП осталась положительной, рост составил 1,2%, сообщил на заседании председатель правительства страны Михаил Мишустин.
На заседании обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие. Правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции.
Главное:
- Динамика ВВП осталась положительной. Рост составил 1,2%.
- Доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения.
- Продолжает меняться структура поступлений. На долю ненефтегазовых доходов пришлось порядка 73%. Расширяется роль тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья.
- С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП.
- Расходы увеличились на 1,4 трлн рублей.
- Показатель исполнения бюджета — самый высокий за последние пять лет.
— Больше ресурсов было выделено на развитие значимых в нашей стране для граждан направлений — образование, культуру, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, а также — на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, — отметил Михаил Мишустин.
