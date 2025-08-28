Доходы российского бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей

Динамика ВВП осталась положительной

Фото: Динар Фатыхов

В России динамика ВВП осталась положительной, рост составил 1,2%, сообщил на заседании председатель правительства страны Михаил Мишустин.

На заседании обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие. Правительство сконцентрировало усилия на решении двух системных задач: возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции.

Главное:

Доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения.

Продолжает меняться структура поступлений. На долю ненефтегазовых доходов пришлось порядка 73%. Расширяется роль тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья.

С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП.

Расходы увеличились на 1,4 трлн рублей.

Показатель исполнения бюджета — самый высокий за последние пять лет.

— Больше ресурсов было выделено на развитие значимых в нашей стране для граждан направлений — образование, культуру, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, а также — на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, — отметил Михаил Мишустин.



Елизавета Пуншева