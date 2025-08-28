В пятницу в храме-памятнике павшим воинам состоится первое богослужение
Оно пройдет по случаю престольного праздника
В эту пятницу, 29 августа, в храме-памятнике павшим воинам в Казани состоится первое после реставрации богослужение. Оно пройдет по случаю престольного праздника, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Также запланировано освящение колоколов, изготовленных на колокольном заводе Николая Шувалова (Ярославская область, г.Тутаев).
Храм-памятник, построенный в 1823 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен на берегу реки Казанки и представляет собой усеченную пирамиду с колоннами. Иерей Георгий отметил, что история храма началась в начале XIX века с проекта памятника-столпа, который был создан по инициативе архимандрита Амвросия после победы над Наполеоном.
Храм привлекает туристов и паломников, местные власти планируют ограничить движение велосипедистов на территории, чтобы сохранить атмосферу святыни. Подробнее — в материале «Реального времени».
