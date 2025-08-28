В Татарстане впервые подняли флаги на кораблях «Виктор Великий», «Ставрополь» и «Тайфун»

В церемонии принял участие Рустам Минниханов

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях «Виктор Великий», «Ставрополь» и «Тайфун». Мероприятие прошло по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы республики.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев сказал, что это историческое событие — подъем флага на трех новых кораблях, построенных на заводе в Татарстане. Он поздравил Татарстан с Днем республики и пожелал ей процветания.

с сайта rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов ответил, что корабли будут хорошо служить и сохранять традиции российского флота. Он поздравил флот с церемонией подъема флага и отметил, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького, построивший корабли, празднует 130-летие.

— Отрадно и символично, что столь торжественное событие проходит в преддверии празднования Дня Республики Татарстан. Этот морской ритуал — знаковое событие как для всего Военно-Морского Флота Российской Федерации, так и для татарстанских судостроителей. Текущий год для нашего завода — особенный. Предприятие отмечает 130-летие производственной деятельности, подтверждением успешности которой является и сегодняшняя церемония, — подчеркнул Минниханов.

Елизавета Пуншева