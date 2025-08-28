ФНС Татарстана подала иск о банкротстве оператора «Свияжских холмов»

Сумма исковых требований — 12,8 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве АО «ГСОК», которое управляет курортом «Свияжские холмы» под Казанью. Сумма исковых требований — 12,8 млн рублей.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», задолженность по налогам АО «ГСОК» за второй квартал этого года — почти 12 млн рублей. В основном это налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Более половины акций АО «ГСОК» принадлежит ООО «Свияга», которым владеет Равиль Зиганшин. В прошлом году «Свияжские холмы» получили 3,5 млн чистой прибыли при выручке 344,7 млн рублей.

«Свияжские холмы» — всесезонный курорт на правом берегу Свияги, его построило ПСО «Казань» более 20 лет назад. Зимой там работают горнолыжные трассы, летом — гольф-клуб, бассейны и пляж.

Ранее банкротства «Свияжских холмов» требовало ООО «ОСК «Ресурс», зарегистрированное в Казани. Компания хотела взыскать 73 млн рублей, но в марте 2023 года суд прекратил производство по делу.

Елизавета Пуншева