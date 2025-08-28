Защитник «Ак Барса» Фальковский: «Задача — выиграть Кубок Гагарина»

Хоккеист высказался о задачах «Ак Барса» на предстоящий сезон

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался о задачах на предстоящий сезон. Хоккеист признался, что команда намерена бороться за победу в Кубке Гагарина.

— У «Ак Барса» каждый год одна задача — выиграть Кубок Гагарина. Для достижения цели нужно быть единым целым, одной командой. Что касается соперников, все команды хорошие. Есть клубы высокого уровня, есть пониже. Проходных команд нет, со всеми будет тяжело, — сказал Фальковский Metaratings.

«Ак Барс» начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матчем 6 сентября в Магнитогорске с «Металлургом». 30 августа команда проведет заключительную игру в рамках предсезонной подготовки. Соперником казанцев станет «Нефтехимик», встреча пройдет в Нижнекамске.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах серии уступил московскому «Динамо» (2:4).

Зульфат Шафигуллин