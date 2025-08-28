Sennheiser закрывает юрлицо в России
В российском представительстве уже назначен ликвидатор
Sennheiser, производитель звукозаписывающего оборудования и портативной электроники, решил закрыть свое юридическое лицо в России. Об этом сообщили на портале «Федресурс».
Ликвидатор в российском представительстве уже назначен. Решение принято 26 августа.
В 2023—2024 годах Sennheiser искал новые способы поставок в Россию, но продажи так и не возобновились. В 2024 году компания получила в России убыток в размере 44,8 млн рублей.
Ранее производитель отмечал высокий спрос на свою продукцию в России.
Sennheiser производит наушники, микрофоны, студийные мониторы и другое оборудование. Заводы компании находятся в Германии, Ирландии, США и Румынии. У Sennheiser также есть исследовательские лаборатории.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».