Sennheiser закрывает юрлицо в России

В российском представительстве уже назначен ликвидатор

Фото: Динар Фатыхов

Sennheiser, производитель звукозаписывающего оборудования и портативной электроники, решил закрыть свое юридическое лицо в России. Об этом сообщили на портале «Федресурс».

Ликвидатор в российском представительстве уже назначен. Решение принято 26 августа.

В 2023—2024 годах Sennheiser искал новые способы поставок в Россию, но продажи так и не возобновились. В 2024 году компания получила в России убыток в размере 44,8 млн рублей.

Ранее производитель отмечал высокий спрос на свою продукцию в России.

Sennheiser производит наушники, микрофоны, студийные мониторы и другое оборудование. Заводы компании находятся в Германии, Ирландии, США и Румынии. У Sennheiser также есть исследовательские лаборатории.

Елизавета Пуншева