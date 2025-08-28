Новости бизнеса

Sennheiser закрывает юрлицо в России

15:32, 28.08.2025

В российском представительстве уже назначен ликвидатор

Фото: Динар Фатыхов

Sennheiser, производитель звукозаписывающего оборудования и портативной электроники, решил закрыть свое юридическое лицо в России. Об этом сообщили на портале «Федресурс».

Ликвидатор в российском представительстве уже назначен. Решение принято 26 августа.

В 2023—2024 годах Sennheiser искал новые способы поставок в Россию, но продажи так и не возобновились. В 2024 году компания получила в России убыток в размере 44,8 млн рублей.

Jukka Aalho на Unsplash

Ранее производитель отмечал высокий спрос на свою продукцию в России.

Sennheiser производит наушники, микрофоны, студийные мониторы и другое оборудование. Заводы компании находятся в Германии, Ирландии, США и Румынии. У Sennheiser также есть исследовательские лаборатории.

Елизавета Пуншева

