В Елабуге будут судить 21-летнего призывника за уклонение от военной службы

В 2025 году он должен был пройти медицинское освидетельствование для отправки в ВС РФ. Однако, несмотря на полученные повестки, он не явился на комиссию

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге 21-летний молодой человек обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

По версии следствия, в 2025 году он должен был пройти медицинское освидетельствование для отправки в Вооруженные Силы России. Однако, несмотря на полученные повестки, он не явился на комиссию без уважительных причин.

Уголовное дело уже направлено в суд. Сотрудники следственного управления напоминают, что за уклонение от службы в армии предусмотрено реальное лишение свободы.

Анастасия Фартыгина