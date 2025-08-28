Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон заявил о необходимости лифтовой реформы

09:37, 28.08.2025

По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года

Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон заявил о необходимости лифтовой реформы
Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон совместно с Сергеем Колуновым провели выездное совещание по парламентскому контролю реформы лифтовой отрасли на базе Минстроя республики, собрав застройщиков, жилищников и обслуживающие компании со всей республики для доработки законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вольфсон.

По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года, 711 из которых — уже в этом году, что требует решения вопроса о нехватке кадров.

Участники совещания поддержали инициативы депутатов, касающиеся:

  • возвращения Ростехнадзору контроля за монтажом и эксплуатацией лифтов;
  • стандартизации лифтовых шахт;
  • обязательной установки камер в кабинах лифтов;
  • создания реестра обслуживающих лифты организаций и единой формы договора;
  • выделения отдельной строки в платежках на обслуживание и замену лифтового оборудования;
  • установки телеметрических датчиков износа лифтового оборудования и цифровизации отрасли.
предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

— В итоге получили обратную связь со всех сторон и видим, что запрос на системные изменения в отрасли огромный, — отметил Вольфсон, подчеркнув необходимость сбалансировать интересы всех участников, чтобы новые правила работали на безопасность и комфорт людей.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Владимиром Бобылевым – главным редактором журнала «Нефть и капитал»
Официальные партнеры