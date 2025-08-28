Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон заявил о необходимости лифтовой реформы
По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года
Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон совместно с Сергеем Колуновым провели выездное совещание по парламентскому контролю реформы лифтовой отрасли на базе Минстроя республики, собрав застройщиков, жилищников и обслуживающие компании со всей республики для доработки законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вольфсон.
По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года, 711 из которых — уже в этом году, что требует решения вопроса о нехватке кадров.
Участники совещания поддержали инициативы депутатов, касающиеся:
- возвращения Ростехнадзору контроля за монтажом и эксплуатацией лифтов;
- стандартизации лифтовых шахт;
- обязательной установки камер в кабинах лифтов;
- создания реестра обслуживающих лифты организаций и единой формы договора;
- выделения отдельной строки в платежках на обслуживание и замену лифтового оборудования;
- установки телеметрических датчиков износа лифтового оборудования и цифровизации отрасли.
— В итоге получили обратную связь со всех сторон и видим, что запрос на системные изменения в отрасли огромный, — отметил Вольфсон, подчеркнув необходимость сбалансировать интересы всех участников, чтобы новые правила работали на безопасность и комфорт людей.
