Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон заявил о необходимости лифтовой реформы

По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон совместно с Сергеем Колуновым провели выездное совещание по парламентскому контролю реформы лифтовой отрасли на базе Минстроя республики, собрав застройщиков, жилищников и обслуживающие компании со всей республики для доработки законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вольфсон.

По словам Вольфсона, Татарстану предстоит заменить почти 2 тыс. лифтов до 2030 года, 711 из которых — уже в этом году, что требует решения вопроса о нехватке кадров.

Участники совещания поддержали инициативы депутатов, касающиеся:

возвращения Ростехнадзору контроля за монтажом и эксплуатацией лифтов;

стандартизации лифтовых шахт;

обязательной установки камер в кабинах лифтов;

создания реестра обслуживающих лифты организаций и единой формы договора;

выделения отдельной строки в платежках на обслуживание и замену лифтового оборудования;

установки телеметрических датчиков износа лифтового оборудования и цифровизации отрасли.

— В итоге получили обратную связь со всех сторон и видим, что запрос на системные изменения в отрасли огромный, — отметил Вольфсон, подчеркнув необходимость сбалансировать интересы всех участников, чтобы новые правила работали на безопасность и комфорт людей.

Анастасия Фартыгина