ПВО России за ночь сбила 102 украинских беспилотника
Перехват дронов происходил с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа
Силы противовоздушной обороны России ночью уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны страны.
- По данным ведомства, перехват дронов происходил с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа.
Из 102 сбитых БПЛА:
- 22 были уничтожены над Черным морем;
- 21 — над Ростовской и Самарской областями;
- 18 — над Краснодарским краем;
- 11 — над Крымом;
- три дрона сбили над Воронежской и Саратовской областями;
- два — над Волгоградской областью;
- один — над Азовским морем.
Анастасия Фартыгина
