ПВО России за ночь сбила 102 украинских беспилотника

08:10, 28.08.2025

Перехват дронов происходил с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа

Фото: Татьяна Демина

Силы противовоздушной обороны России ночью уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны страны.

  • По данным ведомства, перехват дронов происходил с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа.

Из 102 сбитых БПЛА:

  • 22 были уничтожены над Черным морем;
  • 21 — над Ростовской и Самарской областями;
  • 18 — над Краснодарским краем;
  • 11 — над Крымом;
  • три дрона сбили над Воронежской и Саратовской областями;
  • два — над Волгоградской областью;
  • один — над Азовским морем.
Анастасия Фартыгина

