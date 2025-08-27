Татарстанское предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей за экологическое нарушение

Компания хранит нефтепродукты и отгружает их по железной дороге

Фото: Максим Платонов

В Татарстане оштрафовали предприятие за экологические нарушения. Сумма составила более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что на предприятии, которое хранит и отгружает нефтепродукты по железной дороге, не оборудованы места для хранения опасных отходов, нет экологического контроля и не принимаются меры по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Объект не зарегистрирован как источник негативного воздействия на экологию, платежи за такое воздействие не вносятся.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Транспортная прокуратура внесла представление руководителю предприятия. По ее материалам Минэкологии Татарстана оштрафовало предприятие на 540 тыс. рублей. Устранение нарушений контролирует транспортная прокуратура.

Елизавета Пуншева