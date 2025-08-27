Татарстанское предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей за экологическое нарушение
Компания хранит нефтепродукты и отгружает их по железной дороге
В Татарстане оштрафовали предприятие за экологические нарушения. Сумма составила более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.
Проверка показала, что на предприятии, которое хранит и отгружает нефтепродукты по железной дороге, не оборудованы места для хранения опасных отходов, нет экологического контроля и не принимаются меры по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Объект не зарегистрирован как источник негативного воздействия на экологию, платежи за такое воздействие не вносятся.
Транспортная прокуратура внесла представление руководителю предприятия. По ее материалам Минэкологии Татарстана оштрафовало предприятие на 540 тыс. рублей. Устранение нарушений контролирует транспортная прокуратура.
