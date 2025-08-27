Следствие ходатайствует об аресте врио замглавы Курской области

Накануне его этапировали в Москву для допроса

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Базарову меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базарова, в ближайшее время начнется судебное заседание», — рассказали в суде.

О намерении следствия подать ходатайство стало известно накануне. Тогда же Базарова этапировали в Москву для допроса.

Он был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года, которое касается хищения средств, выделенных на строительство защитных объектов на границе с Украиной.

Базаров и его подельники стали фигурантами четырех уголовных дел, включая дело о получении взятки.

Одним из эпизодов является завышение стоимости и занижение характеристик тетраэдров, используемых в строительстве. По этому делу уже арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области и его заместителей. Им инкриминируется растрата и хищение более 251 миллиона рублей.

Следствие установило, что указания о закупке тетраэдров с меньшими размерами, чем требовалось, исходили от Базарова, который в то время курировал строительство этих объектов.

Елизавета Пуншева