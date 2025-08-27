Следствие ходатайствует об аресте врио замглавы Курской области
Накануне его этапировали в Москву для допроса
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Базарову меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базарова, в ближайшее время начнется судебное заседание», — рассказали в суде.
О намерении следствия подать ходатайство стало известно накануне. Тогда же Базарова этапировали в Москву для допроса.
Он был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года, которое касается хищения средств, выделенных на строительство защитных объектов на границе с Украиной.
- Базаров и его подельники стали фигурантами четырех уголовных дел, включая дело о получении взятки.
Одним из эпизодов является завышение стоимости и занижение характеристик тетраэдров, используемых в строительстве. По этому делу уже арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области и его заместителей. Им инкриминируется растрата и хищение более 251 миллиона рублей.
Следствие установило, что указания о закупке тетраэдров с меньшими размерами, чем требовалось, исходили от Базарова, который в то время курировал строительство этих объектов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».