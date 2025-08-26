Замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву для допроса

Базаров и его подельники стали фигурантами четырех уголовных дел, включая дело о получении взятки

Владимир Базаров, врио замгубернатора Курской области, был задержан по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. 26 августа его этапировали в Москву для продолжения следственных действий, пишет ТАСС.

Согласно информации от правоохранительных органов, следствие планирует обратиться в суд с просьбой о заключении Базарова под стражу 27 августа. Он был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года, которое касается хищения средств, выделенных на строительство защитных объектов на границе с Украиной.

Одним из эпизодов является завышение стоимости и занижение характеристик тетраэдров, используемых в строительстве. По этому делу уже арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области и его заместителей. Им инкриминируется растрата и хищение более 251 миллиона рублей.

Следствие установило, что указания о закупке тетраэдров с меньшими размерами, чем требовалось, исходили от Базарова, который в то время курировал строительство этих объектов.

