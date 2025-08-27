Во Владивостоке запретили передвигаться на электросамокатах в центре города

Администрация города последовала примеру ряда мегаполисов, где уже введены запреты, в том числе и в Казани

Фото: Реальное время

Администрация Владивостока внесла изменения в правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Изначально главой города Константином Шестаковым был анонсирован запрет на ночное передвижение электросамокатов, но он оказался менее строгим, чем ожидалось.

Новые ограничения касаются только прокатных электросамокатов в центре города в период с 22:00 до 07:00. Запрет распространяется на шесть участков центральных улиц, при этом объехать закрытые зоны можно, сделав небольшой крюк.

Контроль будет осуществляться преимущественно за сервисами кикшеринга — владельцы личных электросамокатов, гироскутеров и моноколес могут продолжать их использование в ночное время.

В Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и еще в ряде больших городов уже практикуют ограничения в определенных зонах, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Примечательно, что на данный момент полный запрет на передвижение ввели только в Благовещенске. После этого опыта запрет хотели ввести и в Елабуге, однако власти города отказались от этой идеи. Подробнее о причинах — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова