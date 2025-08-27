«Возможно, у Дегтярева много времени»: Валуев — о книгах для футболистов

Депутат Госдумы отреагировал на идею министра спорта России

Фото: Артем Дергунов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев не поддержал идею составления списка книг для развития уровня образования российских футболистов. С таким предложением ранее выступил министр спорта России Михаил Дегтярев.

— А кому еще списки книг мы в итоге составим? Книги следует в принципе читать. Будет всем полезно, не только футболистам. Дегтярев говорил лишь о футболистах? Возможно, у него времени много для составления отдельных списков, — сказал Валуев «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дегтярев заявил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для футболистов после общения с Российским футбольным союзом (РФС).

До этого министр спорта России выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. По его предложению в Премьер-лиге могут ограничить число иностранцев на поле до пяти с нынешних восьми.

Зульфат Шафигуллин