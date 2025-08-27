Новости общества

Авиакомпанию в Татарстане оштрафовали за задержку рейса и отсутствие помощи пассажирам

13:52, 27.08.2025

В результате Роспотребнадзор назначил штраф в размере 21 тыс. рублей за нарушение правил оказания услуг

Фото: Максим Платонов

Татарская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам. В ходе проверки выяснилось, что в июне 2025 года в аэропорту Казани рейс в Москву был задержан на более чем девять часов.

Авиакомпания не обеспечила пассажирам размещение в гостинице, что нарушает их права. В результате Роспотребнадзор назначил штраф в размере 21 тыс. рублей за нарушение правил оказания услуг.

  • Пассажиры имеют право на качественное обслуживание, такие ситуации недопустимы, отметил представитель прокуратуры.
Анастасия Фартыгина

