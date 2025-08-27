Новости общества

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

12:12, 27.08.2025

Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Центр»

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Первое Мая в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке, опубликованной ведомством.

23 августа войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

Анастасия Фартыгина

