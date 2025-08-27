Rutube сокращает персонал из-за объединения с Premier и Yappy

У компании нет средств для содержания текущего числа сотрудников. Оптимизация штата проводится в кратчайшие сроки

Rutube, видеопортал, принадлежащий «Газпром-Медиа Холдингу», проводит массовое сокращение сотрудников в связи с реструктуризацией бизнеса. Об этом сообщает Frank Media, ссылаясь на два источника, близких к компании.

Согласно информации, причиной увольнений стало объединение Rutube с онлайн-кинотеатром Premier и приложением для коротких видео Yappy в одну платформу. Один из собеседников издания рассказал, что работникам сообщили об увольнениях по соглашению сторон и пообещали выплатить два месячных оклада.

Он отметил, что «Rutube в нынешнем виде работать не будет», и объяснил, что в результате объединения многие должности стали избыточными.

Источники также отметили, что у компании нет средств для содержания текущего числа сотрудников. Оптимизация штата проводится в кратчайшие сроки. В пресс-службе «Газпром-Медиа» подтвердили, что рассматриваются различные варианты реструктуризации и оптимизации команд, однако не уточнили количество сотрудников, которых коснется сокращение.

Один из источников добавил, что сотрудники «уходят отделами», а в бизнес-центре «Алкон», где расположены офисы Rutube, уже наблюдается множество пустых мест.

Анастасия Фартыгина