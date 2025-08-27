Около 10 тыс. укусов клещей зарегистрировали в Татарстане

Клещевой вирусный энцефалит был найден у 37 особей (0,8%)

Фото: Реальное время

С начала сезона активности клещей в Татарстане за медицинской помощью обратились 9505 человек, среди которых 2364 ребенка. Наибольшее количество укусов зафиксировано в Казани (3555 случаев), Набережных Челнах (884) и Нижнекамском районе (599). Об этом сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В этом году исследовано 4953 клеща, снятых с людей. У 836 из них (17%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а также выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза (37 клещей, 0,7%) и гранулоцитарного анаплазмоза (61 клещ, 1,2%).

Клещевой вирусный энцефалит был найден у 37 особей (0,8%). Из исследованных природных очагов клещей инфекций не выявлено.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для профилактики укусов на территории республики проведены акарицидные обработки на площади почти 3000 гектаров. Специалисты рекомендуют соблюдать меры индивидуальной защиты: носить светлую одежду, заправлять брюки в обувь, обрабатывать одежду отпугивающими аэрозолями и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут.

Также следует избегать заноса в дом свежесорванных цветов и обрабатывать домашних животных специальными средствами. Выбирая места для отдыха на природе, лучше остановиться на сухих участках с минимальной растительностью.

Напомним, что в Татарстане началась вторая волна активности клещей, которая продлится до октября.



Анастасия Фартыгина