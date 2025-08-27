Новости общества

27.08.2025
В России за сутки потушено 17 лесных пожаров

09:15, 27.08.2025

Продолжается борьба с 27 очагами

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России ликвидированы 17 лесных пожаров на территории 8 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 27 лесных пожаров в семи регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 305 человек, 106 единиц техники и 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 60 воздушных судов.

На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах, особый противопожарный режим действует в 57 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Согласно статистике, с начала года 71% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

