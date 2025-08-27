В Татарстане за сутки пожарные шесть раз выезжали на пожары
Пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам
За минувшие сутки, 26 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам и 11 раз — для взаимодействия с другими службами. Семь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
