В Татарстане за сутки пожарные шесть раз выезжали на пожары

Пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 26 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам и 11 раз — для взаимодействия с другими службами. Семь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Анастасия Фартыгина