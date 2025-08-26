«Рубин» проиграл в Грозном «Ахмату» в матче Кубка России

Четвертое поражение команды Рахимова в пяти последних матчах

«Рубин» проиграл в Грозном «Ахмату» со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Кубка России в «Пути РПЛ». Команда Рашида Рахимова пропустила оба гола в первом тайме игры.

В составе «Ахмата» мячи забили Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе. Вратарь грозненцев Вадим Ульянов сохранил свои ворота «сухими».

Для «Рубина» поражение стало четвертым в пяти последних матчах. На этом отрезке казанцы проиграли в чемпионате ЦСКА (1:5) и «Спартаку» (0:2), а также в кубковой игре «Зениту» (0:3).

В группе А Кубка России «Рубин», «Оренбург» и «Ахмат» набрали по три очка. «Зенит» лидирует с девятью баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в 14:00 по московскому времени.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 5, Садулаев (Уциев);

2:0 — 27, Мелкадзе (Тодорович).

Зульфат Шафигуллин