«Рубин» проиграл в Грозном «Ахмату» в матче Кубка России
Четвертое поражение команды Рахимова в пяти последних матчах
«Рубин» проиграл в Грозном «Ахмату» со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Кубка России в «Пути РПЛ». Команда Рашида Рахимова пропустила оба гола в первом тайме игры.
В составе «Ахмата» мячи забили Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе. Вратарь грозненцев Вадим Ульянов сохранил свои ворота «сухими».
Для «Рубина» поражение стало четвертым в пяти последних матчах. На этом отрезке казанцы проиграли в чемпионате ЦСКА (1:5) и «Спартаку» (0:2), а также в кубковой игре «Зениту» (0:3).
В группе А Кубка России «Рубин», «Оренбург» и «Ахмат» набрали по три очка. «Зенит» лидирует с девятью баллами.
Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в 14:00 по московскому времени.
«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0, 0:0)
Голы:
1:0 — 5, Садулаев (Уциев);
2:0 — 27, Мелкадзе (Тодорович).
