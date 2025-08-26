Гатиятулин выразил желание получить новичков в «Ак Барсе» до старта сезона

Тренер считает, что в команде есть незакрытые позиции

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин надеется получить несколько новичков до начала сезона. По словам рулевого, в команде остаются незакрытые позиции.

— Задачи как всегда — смотреть сочетания, нарабатывать связки. У нас идет работа над усилением пары позиций, надеюсь, к началу сезона мы их закроем, потому что видно, что в этом есть необходимость, — заявил Гатиятулин.

«Ак Барс» во вторник разгромно проиграл «Автомобилисту» (1:6) в рамках турнира имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Казанцы завершили борьбу за трофей с одной победой и поражением.

В межсезонье «Ак Барс» подписал всего четырех новичков: Уайатта Калинюка, Михаила Бердина, Михаила Фисенко и Брэндона Байро.

Зульфат Шафигуллин