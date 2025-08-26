Google вводит обязательную регистрацию для разработчиков приложений на Android

Мера направлена на защиту от злоумышленников

Фото: Александра Шарафиева

Google вводит обязательную регистрацию для разработчиков приложений на Android. Без нее пользователи не смогут устанавливать приложения на свои устройства, следует из блога для разработчиков этой ОС.

С начала следующего года все приложения должны быть зарегистрированы проверенными разработчиками для установки на сертифицированные устройства Android. Это усложнит распространение вредоносных программ злоумышленниками.

Изменения сначала затронут страны, где часто встречается мошенничество с мобильными приложениями. В сентябре 2024 года требования регистрации вступят в силу в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года правила будут действовать во всем мире.

Для упрощения процесса создадут новую платформу Android Developer Console. Она будет предназначена для разработчиков, которые распространяют свое ПО за пределами Google Play. Платформа поможет им пройти верификацию и разобраться в новых правилах.

Напомним, Минцифры предложило обязать банки и операторов связи компенсировать клиентам ущерб от мошенников, если те не предотвратили хищение. Возместить деньги нужно будет в течение 30 дней.

Елизавета Пуншева