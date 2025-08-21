Фальков: более 28 тысяч участников СВО и их родственников поступили в вузы по квоте

На 12 августа квота была заполнена более чем на 55%

Фото: Динар Фатыхов

Более 28 тысяч человек, включая участников СВО и членов их семей, поступили в российские вузы по специальной квоте. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет «Парламентская газета».

— На 12 августа квота была заполнена более чем на 55%, у нас поступило по отдельной квоте 28 тысяч 383 человека, — сказал министр.

Ранее Фальков сообщал, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы выделили более 50 тысяч мест для участников спецоперации и их родственников.

В Госдуму внесен законопроект, направленный на сохранение мер поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в высшие и средние специальные учебные заведения.

Рената Валеева