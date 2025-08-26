В бархатный сезон запустят дополнительный поезд на юг России

Он будет следовать по маршруту Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт

РЖД объявили запуск дополнительного пассажирского состава для отдыхающих в бархатный сезон. Поезд будет следовать по маршруту Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт.

Новое расписание предусматривает движение состава через день. Отправление из Северной столицы запланировано на период с 6 по 26 сентября в 23:30, исключение составят 20 и 22 сентября. Обратные рейсы со станции Имеретинский Курорт будут осуществляться с 10 по 30 сентября, кроме 24 и 26 сентября, в 01:04.

Маршрут включает остановки в крупных городах Центральной и Южной России. Пассажиры смогут сесть в поезд или выйти на станциях Тулы, Ельца, Воронежа, Ростова-на-Дону, а также в различных населенных пунктах по пути следования до Сочи.

В связи с повышенным спросом на железнодорожные поездки в направлении Новороссийска после августовского сезона перевозчик принял решение о продлении ежедневного курсирования двух популярных составов. Поезд, следующий по маршруту Новороссийск — Москва, будет перевозить пассажиров до конца сентября. Состав, связывающий Новороссийск с Санкт-Петербургом, продолжит работу до середины октября.

