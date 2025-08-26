Осенью из Уфы запустят экскурсионные поезда в Казань

С октября жители Уфы смогут отправиться в тематические поездки на поездах в Казань, Волгоград, Йошкар-Олу и Пензу. Куйбышевский филиал АО «ФПК» подготовил специальные экскурсионные программы, сообщили в пресс-службе РЖД.

С 17 по 19 октября пассажиры смогут посетить Казань и познакомиться с уникальной культурой столицы Татарстана. В программе — экскурсия по Казанскому кремлю, посещение мечети «Кул-Шариф», прогулка по историческому центру и дегустация национальной кухни.

В те же даты можно будет отправиться и в Йошкар-Олу, известную своей самобытной архитектурой и европейскими набережными. Туристы увидят знаменитые часы «12 апостолов» и памятник Йошкиному коту.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С 10 по 12 октября запланированы поездки в Волгоград, где пассажиры смогут увидеть памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и другие исторические достопримечательности.

Также с 24 по 26 октября состоится поездка в Пензу, где гости смогут посетить родовое имение Михаила Лермонтова и погрузиться в атмосферу XIX века.

Все тематические поезда оборудованы современными вагонами с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. Для получения дополнительной информации о поездках можно обратиться по телефону.

Анастасия Фартыгина