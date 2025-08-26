Более 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2025

Помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в этот список вошли и другие государства мира

Фото: Мария Зверева

Восточный экономический форум (ВЭФ) — 2025 готовится принять участников из более чем 70 государств и территорий. Об этом стало известно от представителей фонда «Росконгресс», которые сослались на заявление Антона Кобякова — советника президента РФ и секретаря оргкомитета ВЭФ.

По словам Антона Кобякова, масштаб участия международных представителей подтверждает высокий статус форума как значимой площадки для делового взаимодействия. Участниками форума станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона и другие государства мира.

— Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение, — заявил Антон Кобяков.



В этом году форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Наталья Жирнова