В Казани увеличили расходы городского бюджета на 2 млрд рублей

Это связано с увеличением поступления в казну налоговых и неналоговых доходов

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани решено увеличить расходы городского бюджета на 2,03 млрд рублей. Об этом заявил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

скриншот трансляции сессии Казгордумы

Повышение расходов связали с увеличением поступления в казну налоговых и неналоговых доходов в сумме 1,9 млрд рублей. Сообщается, что теперь бюджет города на год составит по доходам 54,3 млрд вместо 52,4 млрд рублей, по расходам — 63,29 млрд вместо 61,2 млрд рублей.

Основные расходы планируются в таких сферах, как:

содержание и ремонт муниципальных учреждений — 1,08 млрд,

мероприятия в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства — 358 млрд,

выполнение судебных решений и устранение предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по АТЗ в учреждениях СКС — 312 млрд,

текущий капитальный ремонт, строительство и реконструкция, ПСД — 121 млрд рублей.

Также планируется инвестировать в общегородские мероприятия (51 млрд рублей) и транспортную безопасность (9 млрд).

Наталья Жирнова