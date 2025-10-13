Цена фьючерса на серебро достигла исторического максимума

Стоимость превысила $50 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $50 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:33 мск цена серебра выросла на 5,97%, достигнув $50,07 за тройскую унцию. К 15:48 мск рост цены замедлился до $49,825 за унцию (+5,46%).

Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex в тот же период находился на уровне $4 097,2 (+2,42%). Его стоимость сегодня также достигла исторического максимума.

Рената Валеева