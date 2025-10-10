Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 11 октября

17:58, 10.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 11 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Больше всех подешевел евро — на 0,65 рубля. Следом идет доллар — на 0,22 рубля. Юань же подешевел на 0,002 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,19 рубля;
  • евро — 94,05 рубля;
  • юань — 11,36 рубля.
Наталья Жирнова

