ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 11 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на субботу, 11 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Больше всех подешевел евро — на 0,65 рубля. Следом идет доллар — на 0,22 рубля. Юань же подешевел на 0,002 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,19 рубля;
- евро — 94,05 рубля;
- юань — 11,36 рубля.
