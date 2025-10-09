США увеличат инвестиции в производство чипов с 2027 года

Эксперты ожидают, что США обгонят другие регионы по темпам роста инвестиций

Фото: Артем Дергунов

Эксперты ассоциации SEMI прогнозируют, что с 2027 года США начнут обгонять другие регионы по темпам роста инвестиций в производство чипов. В период с 2027 по 2030 год в США на эти цели будет направлено $158 млрд. В 2027 году капитальные вложения достигнут $33 млрд, а в 2028 году — $43 млрд.

Крупные проекты в США собираются реализовать несколько компаний. TSMC планирует вложить $165 млрд, Samsung — $40 млрд, Micron Technology — $200 млрд. В то же время в мире на закупку оборудования для производства чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм в период с 2026 по 2028 год будет направлено $374 млрд.

Китай остается значимым игроком в сфере производства чипов, но из-за санкций развивает в основном технологии зрелого уровня. С 2026 по 2028 год китайские производители закупят оборудование на $94 млрд. Южная Корея потратит $86 млрд, Тайвань — $75 млрд, а США — $60 млрд. Европа и страны Ближнего Востока вложат $14 млрд, страны Юго-Восточной Азии — не более $12 млрд.

Глава Intel Лип-Бу Тан видит в высоком спросе на компоненты для ИИ шанс получить новые заказы. Руководство компании готово утроить усилия по развитию контрактного бизнеса.

Артем Гафаров