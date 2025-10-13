Цена на золото вновь побила рекорд

В ходе торгов стоимость золота достигла $4 103,81 за унцию

Фото: Реальное время

Фьючерс на золото на бирже Comex достиг исторического максимума, превысив отметку в $4 100 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА «Новости».



По состоянию на 14:05 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex торговался на уровне $4 098 за унцию, что на 2,44% выше предыдущего закрытия. В ходе торгов стоимость золота достигла $4 103,81 за унцию, установив новый рекорд.

Ранее сообщалось, что стоимость серебра взлетела до исторического максимума. Цена за унцию драгметалла составляет более $51.

Наталья Жирнова