Новости экономики

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Цена на золото вновь побила рекорд

14:35, 13.10.2025

В ходе торгов стоимость золота достигла $4 103,81 за унцию

Цена на золото вновь побила рекорд
Фото: Реальное время

Фьючерс на золото на бирже Comex достиг исторического максимума, превысив отметку в $4 100 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 14:05 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex торговался на уровне $4 098 за унцию, что на 2,44% выше предыдущего закрытия. В ходе торгов стоимость золота достигла $4 103,81 за унцию, установив новый рекорд.

Ранее сообщалось, что стоимость серебра взлетела до исторического максимума. Цена за унцию драгметалла составляет более $51.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть569.8
  • Нижнекамскнефтехим78.95
  • Казаньоргсинтез63.9
  • КАМАЗ80.6
  • Нижнекамскшина37.75
  • Таттелеком0.549