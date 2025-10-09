ЦБ отложил вопрос офлайн-оплаты с помощью цифрового рубля на поздний срок

Это сделано в пользу более приоритетных направлений

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на форуме «Финополис-2025» о планах поэтапного развития цифрового рубля. По словам экономиста, внедрение офлайн-оплаты с использованием цифровых рублей будет осуществлено на более позднем этапе развития проекта.

В качестве приоритетных направлений на текущий момент определены три ключевых направления.

Первое — это организация бюджетных платежей, как входящих, так и исходящих. По данным ЦБ, данная функция цифрового рубля вызывает значительный интерес как у федерального правительства, так и у региональных властей. Второе — развитие технологии смарт-контрактов. Регулятор отмечает высокую перспективность и инновационность данного направления. Третьим важным направлением станет развитие трансграничных платежей с использованием цифрового рубля.

Отдельно было отмечено, что получение заработной платы в цифровых рублях будет предоставляться как дополнительная опция. Работники смогут самостоятельно выбирать формат получения зарплаты — наличными средствами, безналичным переводом на банковский счет или в виде цифровых рублей после их внедрения.

Напомним, что депутат Анатолий Аксаков первым получил зарплату цифровым рублем.

Наталья Жирнова