ЦБ отложил вопрос офлайн-оплаты с помощью цифрового рубля на поздний срок
Это сделано в пользу более приоритетных направлений
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на форуме «Финополис-2025» о планах поэтапного развития цифрового рубля. По словам экономиста, внедрение офлайн-оплаты с использованием цифровых рублей будет осуществлено на более позднем этапе развития проекта.
В качестве приоритетных направлений на текущий момент определены три ключевых направления.
- Первое — это организация бюджетных платежей, как входящих, так и исходящих. По данным ЦБ, данная функция цифрового рубля вызывает значительный интерес как у федерального правительства, так и у региональных властей.
- Второе — развитие технологии смарт-контрактов. Регулятор отмечает высокую перспективность и инновационность данного направления.
- Третьим важным направлением станет развитие трансграничных платежей с использованием цифрового рубля.
Отдельно было отмечено, что получение заработной платы в цифровых рублях будет предоставляться как дополнительная опция. Работники смогут самостоятельно выбирать формат получения зарплаты — наличными средствами, безналичным переводом на банковский счет или в виде цифровых рублей после их внедрения.
Напомним, что депутат Анатолий Аксаков первым получил зарплату цифровым рублем.
