Госсовет РТ приступает к обсуждению бюджета на 2026—2028 годы

Сегодня пройдет рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов в начале октября внес в Госсовет законопроект о бюджете региона на предстоящие три года. С сегодняшнего дня начинаются обсуждения проекта бюджета, сообщается в телеграм-канале Совета.

Все комитеты приступят к рассмотрению основного финансового документа республики по своим профильным направлениям. Сегодня стартует рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах. Первоочередное обсуждение проведут члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Известно, что дефицит бюджета Татарстана на 2026 год оценивается в 13 млрд рублей. Это стало известно на совещании по проекту консолидированного бюджета на ближайшие три года.



Наталья Жирнова