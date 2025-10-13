Новости экономики

15:39 МСК Все новости
Госсовет РТ приступает к обсуждению бюджета на 2026—2028 годы

08:32, 13.10.2025

Сегодня пройдет рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов в начале октября внес в Госсовет законопроект о бюджете региона на предстоящие три года. С сегодняшнего дня начинаются обсуждения проекта бюджета, сообщается в телеграм-канале Совета.

Все комитеты приступят к рассмотрению основного финансового документа республики по своим профильным направлениям. Сегодня стартует рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах. Первоочередное обсуждение проведут члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Известно, что дефицит бюджета Татарстана на 2026 год оценивается в 13 млрд рублей. Это стало известно на совещании по проекту консолидированного бюджета на ближайшие три года.

Наталья Жирнова

