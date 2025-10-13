Госсовет РТ приступает к обсуждению бюджета на 2026—2028 годы
Сегодня пройдет рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах
Раис Татарстана Рустам Минниханов в начале октября внес в Госсовет законопроект о бюджете региона на предстоящие три года. С сегодняшнего дня начинаются обсуждения проекта бюджета, сообщается в телеграм-канале Совета.
Все комитеты приступят к рассмотрению основного финансового документа республики по своим профильным направлениям. Сегодня стартует рассмотрение проекта бюджета в четырех парламентских комитетах. Первоочередное обсуждение проведут члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Известно, что дефицит бюджета Татарстана на 2026 год оценивается в 13 млрд рублей. Это стало известно на совещании по проекту консолидированного бюджета на ближайшие три года.
