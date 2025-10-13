В Казани прошел День инвестора

В мероприятии приняли участие более 550 человек

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

11 октября в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани прошел День инвестора, ежегодное мероприятие, организуемое банком ВТБ для акционеров и клиентов. Участие в мероприятии, ставшем площадкой для открытого общения розничных инвесторов с представителями банка, приняли более 550 человек.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин поделился отличительными чертами розничного акционера в регионе: «Около 60% акционеров в Татарстане — мужчины. Средний возраст — около 40 лет, у большинства пакет немногим более 400 акций. Почти половина инвесторов региона — это люди в возрасте 35—50 лет. При этом на их долю приходится более 55% от общего количества акций, принадлежащих розничным акционерам в Республике Татарстан».

Число миноритариев из Татарстана, владеющих пакетом от двух тысяч акций ВТБ, за год выросло на 80%, а их средний пакет увеличился почти на 52% и составляет 15 112 акций, добавил Владимир Хоткин.

На сессии, посвященной инвестициям, эксперты поделились идеями по формированию инвестиционного портфеля на осень 2025 года. «Долговой рынок предлагает привлекательные уровни — в цены ОФЗ уже заложена пауза в снижении ключевой ставки. В корпоративном сегменте в ближайшие месяцы стоит ожидать интересных новых размещений, поскольку компаниям необходимо рефинансировать долг. При этом недавняя коррекция на рынке акций открывает возможность для увеличения доли акций в портфелях. Такой аллокационный сдвиг мы считаем оправданным», — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

На тематических сессиях гости получили информацию по корпоративному управлению и инструментам инвестирования, ознакомились с аналитическими докладами и прогнозами ведущих экспертов, смогли получить консультации в экспозоне и пообщаться с экспертами в формате нетворкинга. Завершилось мероприятие интерактивной сессией с вручением сувениров самым активным участникам.