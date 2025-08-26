«Диалог, обмен опытом помогут создать новые проекты»: раис Татарстана открыл нефтегазохимический форум
В числе участников форума — гости из Королевства Бахрейн, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана
— Уверен, открытый диалог, обмен опытом и совместная работа помогут нам укрепить сотрудничество и создать новые проекты в нефтегазохимии для будущих поколений, — заявил раис республики Рустам Минниханов, открывая Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025.
Форум, ставший одним из самых масштабных международных мероприятий нефтегазовой отрасли, начал свою работу сегодня в МВЦ «Казань Экспо». В этом году он приобретает особое значение, так как посвящен 75-летию образования компании «Татнефть».
Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов отметил важность формирования собственного технологического уклада для развития нефтегазохимического комплекса и констатировал рост объемов нефтегазохимического машиностроения на треть за прошлый год.
Организаторы подготовили насыщенную деловую программу, включающую круглые столы и конференции для обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазохимии. В специализированной выставке принимают участие порядка двухсот ведущих отраслевых компаний из более чем 20 регионов России и зарубежных стран.
