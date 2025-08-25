Рейсы Казань — Санкт Петербург массово задерживаются в обе стороны

Это связано с выпавшим в Северной столице снегом

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге выпал снег. Из-за этого задерживаются рейсы из Северной столицы в Казань и обратно, следует из данных онлайн-табло.

Согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта, на 14:30 мск перенесена половина рейсов из Санкт-Петербурга. Среднее время задержки — от двух до почти четырех часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, задержано три рейса в Северную столицу. Наибольшая задержка у «Смартавии» — с вылетом в 17:05 при плановом 12:00. В остальных случаях рейсы перенесли на 2—3 часа.

Елизавета Пуншева