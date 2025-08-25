В России за сутки потушено 18 лесных пожаров

Продолжается борьба с 37 очагами.

За прошедшие сутки в России ликвидированы 18 лесных пожаров на территории 9 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 37 лесных пожаров в 7 регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 406 человек, 114 единиц техники и 17 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 78 воздушных судов.



На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах, особый противопожарный режим действует в 58 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 70,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина