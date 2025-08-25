В Казани дошло до суда дело о наезде таксиста-наркомана на 11 пассажиров на остановке

Финальное обвинение Евгению Крусеву предъявили по четырем эпизодам

Фото: Ирина Плотникова

По данным «Реального времени», прокуратура Татарстана утвердила обвинение по резонансному ДТП на улице Вишневского в Казани, где в марте сего года сбили 11 человек. За время следствия обвиняемый таксист успел нарушить условия домашнего ареста и оказался в СИЗО.

Материалы дела уже поступили в Вахитовский райсуд Казани, к судье Марине Шароновой, которая рассматривает дело Finiko и замглавы Ростехнадзора Приволжья.

Евгения Крусева обвиняют по четырем эпизодам преступлений:

нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 264), — тут потерпевшими признаны лишь двое из 11 пострадавших: 74-летняя женщина, которая выходила из автобуса с внучкой, и 61-летняя пассажирка, которая, напротив, пыталась зайти в салон транспорта;

управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия (ч. 1 ст. 264.1 УК);

два эпизода использования заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, днем 10 марта 2025 года автомобиль «Яндекс.Такси», двигаясь по улице Вишневского в сторону улицы Ершова, проехал по зоне посадки-высадки пассажиров на остановке. Это стало возможным в том числе потому, что маршрутный автобус был вынужден остановиться в трех метрах от края тротуара — припарковаться правильно мешали уже стоящие на остановке автомобили. Их водители, по данным «Реального времени», уже привлечены к ответственности. Пока шла посадка-высадка пассажиров, машины эти успели покинуть зону остановки, зато автомобиль такси проехал прямо между автобусом и тротуаром, не тормозя и сбивая всех на своем пути. Остановился он не сам — просто врезался в припаркованный чуть далее от остановки туристический автобус.

Как рассказывал «Реальному времени» пассажир того такси, водитель просто не контролировал движение: «Ему стало плохо, глаза закатились, руки были скрючены, за руль он не держался». Сам водитель Евгений Крусев, придя в себя, уверял — просто не выспался. Однако сначала тестирование, а затем экспертиза на предмет наркотиков дали положительный результат — на амфетамин и марихуану. Позже выяснилось — Крусев уже ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения. Был лишен водительских прав, а после истечения срока лишения — обратился за новым удостоверением на основании поддельных медицинских справок о состоянии здоровья.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После ЧП Крусева отправили в СИЗО, однако Верховный суд РТ счел нужным заменить реальный арест домашним. В мае обвиняемый нарушил условия этой меры пресечения — вышел погулять за пределы своей однокомнатной квартиры. По ходатайству ФСИН, нарушителя вновь взяли под стражу.

Старт процесса пока не назначен.