В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и ливни
Об этом предупредило ГУ МЧС России по Татарстану
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан сообщило об ухудшении погодных условий.
По данным РСЧС, на территории республики и в Казани в ночь и днем 25 августа ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 15—20 м/с и сильные дожди местами.
Подробнее о погоде по 26 августа — в материале «Реального времени».
