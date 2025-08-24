Новости общества

В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и ливни

12:59, 24.08.2025

Об этом предупредило ГУ МЧС России по Татарстану

Фото: Дарья Пинегина

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан сообщило об ухудшении погодных условий.

По данным РСЧС, на территории республики и в Казани в ночь и днем 25 августа ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 15—20 м/с и сильные дожди местами.

Подробнее о погоде по 26 августа — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

