Дожди остаются: Татарстан ожидает холодная погода и грозы

Завтра республика окажется под влиянием атмосферного фронта, местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура опустится до 14, а днем поднимется до 25 градусов

Фото: Дарья Пинегина

Пасмурный и дождливый циклон покинул Татарстан. Вчера днем в его тыловой части все еще шли небольшие дожди, а температура воздуха не превышала 18—21 градуса. Ночью, благодаря антициклональному влиянию, осадки прекратились, и температура упала до 7—13 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Сегодня в регионе установилось атмосферное давление, и дожди больше не ожидаются. Днем температура поднялась до 19—23 градусов.

Однако уже в предстоящие сутки республика окажется под влиянием атмосферного фронта, и местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура опустится до 14 градусов, а днем поднимется до 25.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В субботу, 23 августа, регион будет находиться под воздействием южного циклона. Ожидается, что температура в дневные часы повысится до 23—28 градусов, местами также возможны кратковременные дожди и сильный ветер до 16 м/с.

В воскресенье, 24 августа, в теплом секторе циклона продолжатся небольшие дожди и порывы ветра до 16 м/с. Ночью температура составит 14—19 градусов, днем потеплеет до 24—29.

По прогнозу Гидрометцентра, 25 августа через республику пройдет холодный фронт с дождями и грозами. 26 августа осадки прекратятся, а температура вновь понизится до 19—24 градусов.

Анастасия Фартыгина